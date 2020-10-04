Ермак признал, что с назначением спикера для делегации в ТКГ "немного опоздали"

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе рассматривают несколько кандидатур. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, передает Интерфакс-Украина.

"Это очень важно. Ведь сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Не скрою, да, мы немного опаздываем. И, безусловно, сегодня все люди, участвующие в работе ТКГ (а это многочасовые конференции) и очень важно, ведь нам противостоит достаточно серьезная информационная машина. А для общества очень важно все, что там происходит, и оно должно оперативно, из первоисточников узнавать, что происходило ", - сказал Ермак.

По его словам, на должность пресс-секретаря украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур. Однако конкретных имен он не назвал.

Напомним, о том, что украинской делегации в Трехсторонней контактной группе назначат спикера стало известно 30 сентября. После нескольких скандальных заявлений тогда еще члена делегации Витольда Фокина, в частности, о выплате пенсий гражданам Украины на оккупированных территориях, а также об отсутствии доказательств войны между Россией и Украиной.

Сообщали, что должность представителя предложили Маркияну Лубковскому. Дипломат эту информацию подтвердил и сказал, что ему нужно несколько дней для принятия решения.