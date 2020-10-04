Алексиевич сомневается, что ей позволят возвратиться в Беларусь

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию, однако опасается. что ей не позволят вернуться в страну.

Об этом она сказала журналистам во время пресс-конференции на фестивале в Италии Taormina Book, где писательнице вручили премию, передает Corriere della Sera.

"Пока я не считаю, что поехала в эмиграцию", - сказала Алексиевич, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила она. - Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Она напомнила, что большинство членов президиума КС сейчас находится за пределами Беларуси или под арестом.

Алексиевич напомнила, что раньше ее вызывали на допрос в СК и тоже хотели арестовать. Однако тогда, как считает писательница, ее защитил статус нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

"Власть уже делала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить", - отметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.

Напомним, 28 сентября Светлана Алексиевич вылетела из Беларуси в Германию. Ее помощница заверила, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.