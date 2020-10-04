Алексиевич сомневается, что ей позволят возвратиться в Беларусь

Пока писательница не считает свой отъезд из страны эмиграцией.

Алексиевич сомневается, что ей позволят возвратиться в Беларусь
Світлана Алексієвич
Фото: скріншот з відео пресконференції

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию, однако опасается. что ей не позволят вернуться в страну.

Об этом она сказала журналистам во время пресс-конференции на фестивале в Италии Taormina Book, где писательнице вручили премию, передает Corriere della Sera.

"Пока я не считаю, что поехала в эмиграцию", - сказала Алексиевич, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила она. - Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Она напомнила, что большинство членов президиума КС сейчас находится за пределами Беларуси или под арестом.

Алексиевич напомнила, что раньше ее вызывали на допрос в СК и тоже хотели арестовать. Однако тогда, как считает писательница, ее защитил статус нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

"Власть уже делала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить", - отметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.

Напомним, 28 сентября Светлана Алексиевич вылетела из Беларуси в Германию. Ее помощница заверила, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИБеларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ
Беларусь отзывает послов из Польши и ЛитвыБеларусь отзывает послов из Польши и Литвы
Беларусь вводит ответные санкции против Европейского СоюзаБеларусь вводит ответные санкции против Европейского Союза
Зеленский не поедет в Беларусь на Форум регионов в октябре и просит перенести его на следующий годЗеленский не поедет в Беларусь на Форум регионов в октябре и просит перенести его на следующий год
Возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с БеларусьюВозобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью
Хасиды, застрявшие на границе с Беларусью, надели шаровары и спели украинский гимнХасиды, застрявшие на границе с Беларусью, надели шаровары и спели украинский гимн
Сын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в МосквуСын Лукашенко покинет Беларусь и переедет в Москву
Посол Израиля о ситуации с хасидами: они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домойПосол Израиля о ситуации с хасидами: они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой
Офис президента призвал Беларусь "не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников"Офис президента призвал Беларусь "не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников"
Светлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - ТихановскаяСветлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - Тихановская
Последние новости
Подгружаем последние новости