Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа

В администрации президента Азербайджана утверждают, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа", передает Интерфакс.
Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.
Ранее в воскресенье представитель "президента" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян написал у себя в Фейсбуке, что военный аэропорт Азербайджана в Гяндже уничтожен.
Минобороны Азербайджана информацию о повреждении военных объектов в городе отрицает.
"Президент" непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".
Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрелы со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.
В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.
ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.
3 октября Армения и Азербайджан заявили, что в Нагорном Карабахе продолжаются "ожесточенные бои". Обе стороны сообщили о потерях противника.