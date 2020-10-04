Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа

Минобороны страны информирует о жертве и пострадавших.

Фото: twitter.com/AzerbaijanMFA

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа умер один, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщили в воскресенье в МИД Азербайджана.

В Твиттер ведомства отмечается, что Гянджа - второй по величине город Азербайджана, расположенный за 60 км от границы с Арменией.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia/n army on dense residential areas of #Ganja, the 2nd largest city of #Azerbaijan, 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city.#StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq

— MFA Azerbaijan ?? (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020

В администрации президента Азербайджана утверждают, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа", передает Интерфакс.

Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Ранее в воскресенье представитель "президента" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян написал у себя в Фейсбуке, что военный аэропорт Азербайджана в Гяндже уничтожен.

Минобороны Азербайджана информацию о повреждении военных объектов в городе отрицает.

"Президент" непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрелы со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.

3 октября Армения и Азербайджан заявили, что в Нагорном Карабахе продолжаются "ожесточенные бои". Обе стороны сообщили о потерях противника.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Нагорный Карабах начал наступление на АзербайджанНагорный Карабах начал наступление на Азербайджан
Государственное СМИ Беларуси "переименовало" Украину на "бывшую УССР"Государственное СМИ Беларуси "переименовало" Украину на "бывшую УССР"
Президент Азербайджана: «Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Мы не будем ждать еще 30 лет"Президент Азербайджана: «Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Мы не будем ждать еще 30 лет"
В ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе судаВ ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе суда
Зеленский: Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране и призывает Азербайджан и Армению к деэскалацииЗеленский: Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации
Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной изменеАпелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене
Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государстваБолее $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства
Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного ГербаКабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба
Кабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образованияКабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образования
Чубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайнеЧубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайне
Последние новости
Подгружаем последние новости