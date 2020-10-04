Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа

Минобороны страны информирует о жертве и пострадавших.

Фото: twitter.com/AzerbaijanMFA

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа умер один, ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщили в воскресенье в МИД Азербайджана.

В Твиттер ведомства отмечается, что Гянджа - второй по величине город Азербайджана, расположенный за 60 км от границы с Арменией.

1 civilian killed and 4 injured as the result of the missile strike by the #Armenia /n army on dense residential areas of #Ganja , the 2nd largest city of #Azerbaijan , 60 km away from the Armenian border. Evidence of heavy damage to the city. #StopArmenianAggression #WarCrimes pic.twitter.com/oSuhkANUuq — MFA Azerbaijan ?? (@AzerbaijanMFA) October 4, 2020

В администрации президента Азербайджана утверждают, что "армянские вооруженные силы выпустили ракеты с территории Армении по азербайджанскому городу Гянджа", передает Интерфакс.

Со своей стороны, Министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Ранее в воскресенье представитель "президента" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян написал у себя в Фейсбуке, что военный аэропорт Азербайджана в Гяндже уничтожен.

Минобороны Азербайджана информацию о повреждении военных объектов в городе отрицает.

"Президент" непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены в воскресенье по его приказу, сейчас огонь прекращен "во избежание жертв среди гражданского населения".

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрелы со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Вскоре военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал выведение вооруженных сил Армении из региона.

3 октября Армения и Азербайджан заявили, что в Нагорном Карабахе продолжаются "ожесточенные бои". Обе стороны сообщили о потерях противника.