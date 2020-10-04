Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси

Срок временного пребывания в Украине для них продлен до 180 дней в год.

Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси
Фото: fakty.com.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Кабинет Министров должен продлить срок пребывания специалистов из Беларуси в Украине.

Об этом идет речь в указе № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей. высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь", передает пресс-служба главы государства.

"Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины и членов их семей", - говорится в сообщении.

Также правительство должно начать пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Беларуси.

Срок получения таких документов должны сократить до трех дней, их можно будет получить, не выезжая за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 2 октября.



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