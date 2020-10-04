Нагорный Карабах начал наступление на Азербайджан

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах продолжается уже неделю. В то время пока Ереван обвиняет в потерях азербайджанских военных, но готов сесть за стол переговоров, президент Нагорного Карабаха Арцаха Араик Арутюнян сделал важное заявление и начал наступление на Азербайджан.

По словам политика, несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы "Полонез" и "Смерч". Таким образом расположенные в крупных городах Азербайджана военные объекты, стали объектами Армии обороны Арцаха.

В сложившейся ситуации власть Карабаха просит азербайджанский народ как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь, иначе придется переходить в наступление.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта их военные уже уничтожили авиабазу Гянджи в Азербайджане.

В Нагорном Карабахе с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР. Также были обстреляны жилые дома и есть жертвы среди мирных жителей.

В этом конфликте Азербайджан с Турцией выступают против Армении. Президент Армении в свою очередь допустил обсуждение введения роSSийских миротворцев в регион. В Кремле прокомментировали, что введут миротворцев при согласии всех сторон конфликта, в том числе Азербайджана.

Ежедневно в результате вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе гибнут десятки военнослужащих по обе линии фронта. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и готовы прекратить огонь, только в случае, если одна из сторон первой сдаст позиции.

Напомним, Армения обвинила Турцию в геноциде населения на Южном Кавказе.