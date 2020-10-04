На Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие

Оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

На Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 3 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорское, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли.

С начала воскресенья, 4 октября, обстрелов не было. По всей линии размежевания наблюдается тишина.

Напомним, 2 октября боевики обстреляли позиции возле Авдеевки и Водяного.



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