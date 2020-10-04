Освобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко вернулся на фронт

Он отметил, что вернулся в свое подразделение, в котором служил до плена.

Освобожденный из плена боевиков танкист Богдан Пантюшенко вернулся на фронт
?Богдан Пантюшенко

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, который провел почти 5 лет в плену боевиков и был освобожден в рамках обмена в декабре 2019 года, вернулся в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я уже некоторое время нахожусь в своем подразделении в Донецкой обл. Хочу поделиться своими наблюдениями. В общем, все неплохо ... Техника, конечно, не новейшие образцы, но исправна и готова к применению, проблем с боекомплектом и горюче-смазочными материалами не наблюдается, люди подготовлены ", - сообщил Пантюшенко.

Среди проблем, которые, по его мнению, сейчас являются главными на передовой - отсутствие патриотически-просветительского воспитания и плохое качество украинского цифрового телевизионного вещания.

"По телевидению (т2) лучше показывают центральные каналы рф и каналы с оккупированных территорий. Украинское ТВ можно смотреть только в ясную погоду, если дождь или сильный ветер, сигнал исчезает. Кстати, по моему опыту, на оккупированных территориях ситуация с ТВ такая же самая, и это большой позор для нашего государства, последствия понятны ... Военнослужащие недостаточно ориентируются в политической ситуации в Украине и мире, так что не в состоянии объективно отличить своих от врагов ", - написал Пантюшенко.

Среди других проблем он перечислил такие: проблемы с получением статуса участника боевых действий, с отпусками, выплатами, которые требуют прямых и быстрых решений.

Богдан Пантюшенко был командиром танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным "Броня". Он попал в плен во время операции у села Спартак, который расположен в районе Донецкого аэропорта. В январе 2015 года танк Пантюшенко вместе с другими должен был выйти к Путиловскому мосту, закрепиться и обеспечить проход саперов, планировавших взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка.

В октябре 2019 года так называемый суд "ДНР" осудил Пантюшенко на 18 лет лишения свободы.

29 декабря он и еще 75 человек были освобождены из плена и доставлены в Киев в рамках "большого обмена".

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