Протестующие принесли под Офис президента тыквы для Шкарлета

Протестующие, одетые в магистерские мантии, принесли к зданию тыквы для Шкарлета, которые потом оставили там.

В Киеве возле здания Офиса президента провели акцию с требованием отправить в отставку временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

В акции приняли участие около 80 человек. Среди них - представители Национального корпуса, а также студенты Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного, которые недавно выступили против планов МОН реорганизовать заведение.

Они обвинили Шкарлета в непрофессионализме, плагиате и неспособности справиться с вызовами, которые возникли в сфере образования из-за пандемии COVID-19.

Участники акции выкрикивали: "Шкарлета вон" и "Шкарлет нам - не министр». Они также держали в руках плакаты с надписями: "Образование касается каждого", "Этот министр сломался, требуем нового", "Мы остановимся тогда, когда он уйдет", "Зе-министр испытательный срок не прошел".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Протестующие, одетые в магистерские мантии, принесли к зданию тыквы для Шкарлета, которые потом оставили там.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром.

Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и. о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета.

3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате со стороны и.о. главы Минобразования Сергея Шкарлета.