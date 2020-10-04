В Беларуси умер человек, которого побили в СИЗО Минска

Силовики свою вину отрицают. Утверждают, что он упал со второго яруса кровати.

Избитый в СИЗО на Окрестина человек, который был доставлен 29 сентября в больницу скорой медицинской помощи с множеством травм, скончался в медучреждении.

Об этом пишет "Белсат" со ссылкой на родных погибшего.

Отмечается, что умерший, Денис К., получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, переломы правой подвздошной кости и другие травмы. До последнего момента он находился в реанимации без сознания.

"Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали", - сообщили родственники погибшего.

По их словам, Денис К. был неконфликтным, участия в массовых мероприятиях никогда не принимал.

"Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день. Он работал по разным заказам, но официально не работал", - рассказала родственница умершего.

"Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры. А вот милиционеры, в свою очередь, сказали, что он упал со второго яруса кровати. Но, конечно, с такими травмами, мы понимаем, что это невозможно ", - сообщила родственница Дениса К.

Напомним, после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, которые продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже никогда не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявление граждан.

31 августа Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон-грата 30 белоруссов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор. 25 сентября страны Балтии расширили список до 98 человек.

2 октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси.

К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.