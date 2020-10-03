Государственное СМИ Беларуси "переименовало" Украину на "бывшую УССР"

Так же "изменены" названия Польши и Литвы. Вместо этого страны подписаны как "Бывшая советская Литовская республика" и "Бывшая Польская народная республика".

Государственное СМИ Беларуси
Скріншот відео
Фото: YouTube.com

Белорусский государственный телеканал СТВ ("Столичное ТВ") начал подписывать Украину как "бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика".

Об этом свидетельствуют скриншоты с видео канала.

Как следует из видео, для обозначения событий в Украине канал использует геотитр, в котором вместо "Украина" значится "Бывшая УССР".

Фото: YouTube.com

Так же "изменены" названия Польши и Литвы.Вместо этого страны подписаны как "Бывшая советская Литовская республика" и "Бывшая Польская народная республика".

Фото: YouTube.com
Фото: YouTube.com

Как отмечается в описании канала на его сайте, "Столичное телевидение" - один из трех национальных телеканалов, вещающий на всю территорию Беларуси.

Напомним, после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, которые продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как раньше".

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, что отображают реальное волеизъявление граждан.

31 августа Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон-грата 30 белоруссов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор. 25 сентября страны Балтии расширили список до 98 лиц.

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