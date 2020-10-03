В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения

Лесные пожары в Луганской области не могут погасить четвертый день, 11 человек погибли.

В Министерстве внутренних дел заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения в Луганской области, где четвертый день борются с лесными пожарами. Об этом написал представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в фейсбук.

Он опубликовал видео, на котором, по его словам, двое боевиков поджигают сухую траву.

"Первое видео, зафиксированное наблюдателями ВСУ на одном из участков фронта, уже добавлено полицией Луганской области в качестве доказательства к расследованию 10 уголовных производств по фактам сокрушительных лесных пожаров в области. Оно четко показывает, как коварно, пользуясь режимом тишины и сильным ветром в нашу сторону, террористы выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на наши позиции", - написал Шевченко.

Напомним, в результате лесных пожаров, которые начались в Луганской области 30 сентября, погибли 11 человек. 18 человек пострадали.

По состоянию на утро 3 октября в области продолжали тушить семь очагов огня в трех районах. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех восьми очагах, составляет более 20 тыс. га. В зону поражения попало 32 населенных пункта. Эвакуировали 150 человек.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.