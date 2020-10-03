Минфин Великобритании ввел санкции против лиц и компаний, причастных к строительству моста между Крымом и РФ

Ранее в "черный список" их внес Евросоюз.

Минфин Великобритании ввел санкции против лиц и компаний, причастных к строительству моста между Крымом и РФ
Фото: 24 канал

Великобритания вводит санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов Великобритании, обнародованном в пятницу, 2 октября, передает Deutsche Welle.

В "черный список" попали генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.

Активы, принадлежащие этим лицам и структурам, должны быть заморожены.

1 октября против этих лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, ввел санкции Евросоюз. В официальном заявлении Евросоюза говорилось, что эти лица и компании подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним, Крымский мост над Керченским проливом оккупанты строили более четырех лет. Его автомобильную часть открыли в 2018 году. Это самое длинное подобное сооружение во всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось РоSSии в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).

Украина, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Дело о возведении моста рассматривает Арбитражный суд в Гааге.

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