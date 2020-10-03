На Черниговщине разоблачили схему массового подкупа избирателей

По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек.

На Черниговщине правоохранители задержали группу лиц, причастных к массовому подкупу избирателей в пользу одной из политических партий и кандидата в депутаты парламента по округу №208. Об этом сообщили в областной полиции.

Задержание произошло 2 октября.

"В городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208", - говорится в сообщении.

Из авто, в частности, изъяли списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тыс. гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тыс. человек.

Обыск провели в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины - подкуп избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Украинская правда со ссылкой на источник, пишет, что голоса скупали в пользу партии "Наш Край".

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ЦИК назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 в связи со смертью избранного в этом округе депутата Рады Валерия Давиденко (группа "Доверие") одновременно с очередными местными выборами - 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области представители одной из политических партий подозреваются в подделке подписей и документов нескольких человек из другой партии.