Глава немецкого МИД: санкции против РФ неизбежны, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком"

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что санкции против РоSSии будут неизбежными, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок". Об этом он сказал в интервью изданию t-online, опубликованном в субботу, 3 октября, передает DW.

"Германия передала расследование дела ОЗХО. Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то ЕС даст четкий ответ", - сказал Маас.

По его словам, в этом деле Евросоюз примет скоординированное решение.

"Столь вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. Мы с Европой здесь придерживаемся одинакового мнения", - сказал глава немецкого МИД .

На вопрос, готова ли Германия в этом случае отказаться от участия в проекте "Северный поток - 2", Маас ответил: "Следует тщательно обдумать, какие именно выводы сделать из дела Навального. В сооружении газопровода принимают участие более 100 европейских компаний, половина из них - немецкие. Поэтому многие европейские работники пострадают в случае прекращения строительства".

Напомним, Навальный потерял сознание 22 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Позже к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и во Франции. Москва отрицает все обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Германию, из-за возможной причастности Кремля к отравлению Навального.

Сам Навальный заявил, что к его отравлению причастен президент РоSSии Владимир Путин.