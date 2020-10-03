Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания пятерых "свидетелей Иеговы" в Севастополе

Их арестовали до конца ноября по экстремистской статье.

Прокуратура Крыма возбудила дело из-за обысков и задержания пятерых "свидетелей Иеговы" в Севастополе. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Начато уголовное производство по факту проведения 1 октября 2020 года силовиками государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в городе Севастополь и последующего задержания пятерых человек", - говорится в сообщении.

Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища) и (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

РоSSийский Интерфакс со ссылкой на информированный источник пишет, что суд в Севастополе в пятницу взял под стражу четырех человек, которых "подозревают в создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей Иеговы". Их арестовали до третьей декады ноября.

"Свидетели Иеговы" на своем сайте сообщили фамилии арестованных севастопольцев.

"Силовики в камуфляже вторглись минимум к девяти местным жителям. Четырех мужчин и женщину поместили в ИВС, но к полуночи [1 октября] женщину отпустили. (...) В отношении них возбуждено уголовное дело по экстремистской статье", - говорится в сообщении .

В прокуратуре Крыма напомнили, что с начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.