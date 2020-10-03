Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания пятерых "свидетелей Иеговы" в Севастополе

Их арестовали до конца ноября по экстремистской статье.

Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания пятерых "свидетелей Иеговы" в Севастополе
Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Прокуратура Крыма возбудила дело из-за обысков и задержания пятерых "свидетелей Иеговы" в Севастополе. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Начато уголовное производство по факту проведения 1 октября 2020 года силовиками государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в городе Севастополь и последующего задержания пятерых человек", - говорится в сообщении.

Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища) и (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

РоSSийский Интерфакс со ссылкой на информированный источник пишет, что суд в Севастополе в пятницу взял под стражу четырех человек, которых "подозревают в создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей Иеговы". Их арестовали до третьей декады ноября.

"Свидетели Иеговы" на своем сайте сообщили фамилии арестованных севастопольцев.

"Силовики в камуфляже вторглись минимум к девяти местным жителям. Четырех мужчин и женщину поместили в ИВС, но к полуночи [1 октября] женщину отпустили. (...) В отношении них возбуждено уголовное дело по экстремистской статье", - говорится в сообщении .

В прокуратуре Крыма напомнили, что с начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.

Ранее Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму. Оккупанты совершают репрессии также в отношении мусульман, верующих Православной церкви Украины, общин Мессианских евреев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко госпитализировали из-за коронавирусаПорошенко госпитализировали из-за коронавируса
Вр.и.о. главы правления ОГХК Питера Дэвиса уволили из-за подозрительных контрактовВр.и.о. главы правления ОГХК Питера Дэвиса уволили из-за подозрительных контрактов
МИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армиюМИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армию
Из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек - Офис генпрокурораИз-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек - Офис генпрокурора
"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
Пункт пропуска "Станица Луганская" остановил работу из-за пожаровПункт пропуска "Станица Луганская" остановил работу из-за пожаров
В Чернигове нардеп от "Слуги народа" спустил колеса нескольким авто из-за конфликта за рекламные билбордыВ Чернигове нардеп от "Слуги народа" спустил колеса нескольким авто из-за конфликта за рекламные билборды
Чубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайнеЧубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайне
Пленарные заседания Рады отменили из-за коронавирусаПленарные заседания Рады отменили из-за коронавируса
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Последние новости
Подгружаем последние новости