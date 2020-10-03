Порошенко госпитализировали из-за коронавируса

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в субботу, 3 октября.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - написала жена политика.

Она добавила, что с коронавирусом также борется их дочь.

Напомним, Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 29 сентября. Он рассказал, что привык переносить болезни на ногах, однако ковид оказался "значительно более коварным". Экс-президент планировал лечиться дома. В то же время у Марины Порошенко тест на коронавирус показал отрицательный результат.