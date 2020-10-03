Коронавирус обнаружили у главы избирательного штаба Трампа

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Билл Степиен получил положительный тест на коронавирус через день после того, как болезнь обнаружили у президента США и его супруги. Об этом пишет Politico.

В Степиена проявились легкие симптомы гриппа, после чего ему провели тест на коронавирус.

Степиен заявил, что намерен контролировать кампанию, работая удаленно.

Курировать штаб Трампа будет заместитель Степиена Джастин Кларк.

Напомним, 2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем за сутки его госпитализировали. Согласно сообщению Белого дома, это было сделано в превентивных целях.

По словам личного врача президента Шона Конли, Трамп и его жена чувствуют себя хорошо.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что положительный тест на COVID-19 получила близкий помощник президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

В июле коронавирусом заразилась советник президента США Дональда Трампа Кирмберли Гилфойл. Она является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.