ЦИК отменила регистрацию тезок Филимонова, Зеленского и Саакашвили на выборах мэра Одессы

В их документах не было подтверждения внесения залога.

Центральная избирательная комиссия сняла с местных выборов однофамильцев президента Владимира Зеленского и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова.

Как сообщили в ЦИК, Одесская областная организация "Слуги народа" пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет предоставленные документы кандидатов.

Речь идет о четырех однофамильцах Филимонова, двух - Зеленского и одного - Саакашвили.

ЦИК установила, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Также ЦИК пришла к выводу, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации так называемых "клонов".

Таким образом, Центризбирком отменил постановление территориального избиркома о регистрации этих кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы.

Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.

Ранее сообщалось, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в мэры, причем у двух из них фамилия Зеленский, у пяти - Филимонов, а один - Саакашвили.

В Умани произошла подобная ситуация. Там кандидатом на должность городского головы зарегистрировали полного тезку действующего мэра Александра Цебрия. Самого Цебрия внесли в список кандидатов лишь со второй попытки.