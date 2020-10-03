Президент Азербайджана: «Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Мы не будем ждать еще 30 лет"
Главным условием перемирия он назвал вывод вооруженных сил Армении из региона.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас, ждать еще 30 лет Азербайджан не будет. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, передает пресс-служба президента.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец конфликту и как можно быстрее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекратите, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть решен сейчас", - сказал Алиев.
По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.
"Вот почему они придумывают фейковые новости о некой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.
Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.
Вместе с тем президент отметил, что главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона.
"Наша позиция остается неизменной <...> они [войска Армении] должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен", - сказал Алиев на вопрос журналиста об условиях перемирия и целях Баку в регионе.
Президент допустил, что через определенный срок народы Армении и Азербайджана смогут жить вместе в условиях мира.
В конце сентября, после начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана называл единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе полное и немедленное выведение ВС Армении с территории. Он также отверг условия, которые поставила Армения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван готов пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате "минской группы" ОБСЕ.
Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.
В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.