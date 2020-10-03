Президент Азербайджана: «Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Мы не будем ждать еще 30 лет"

Главным условием перемирия он назвал вывод вооруженных сил Армении из региона.

Президент Азербайджана: «Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Мы не будем ждать еще 30 лет"
Ільхам Алієв
Фото: jam-news.net

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас, ждать еще 30 лет Азербайджан не будет. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, передает пресс-служба президента.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец конфликту и как можно быстрее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекратите, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть решен сейчас", - сказал Алиев.

По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.

"Вот почему они придумывают фейковые новости о некой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.

Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.

Вместе с тем президент отметил, что главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона.

"Наша позиция остается неизменной <...> они [войска Армении] должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен", - сказал Алиев на вопрос журналиста об условиях перемирия и целях Баку в регионе.

Президент допустил, что через определенный срок народы Армении и Азербайджана смогут жить вместе в условиях мира.

В конце сентября, после начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана называл единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе полное и немедленное выведение ВС Армении с территории. Он также отверг условия, которые поставила Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван готов пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате "минской группы" ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

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