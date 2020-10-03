Нардепы рассказали о секретных лаборатории США на территории Украины

В связи с массовым распространением COVID-19 по европейскому континенту появляются различные версии его происхождения. Некоторые считают, что в Европе коронавирус мог пойти не из Уханя, а из секретных биолабораторий, которых есть немало и на территории Украины.

Биолаборатории США на территории Украины: никто не знает чем они занимаются, - нардепы

Так, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный заявил в эфире ток-шоу "19" на канале zik, что в Украине функционирует полтора десятка биолабораторий США. Но самое главное - не их количество, а то, что все они засекречены.

"Что они делают, никто не знает, потому что туда даже не допускают представителей Украины. Мы живем в стране, которая на самом деле как наша, но она не наша", - говорит народный избранник.

Никто из украинцев не знает, чем занимаются в этих лабораториях, что там исследуют, насколько эти опыты вписываются в рамки украинского законодательства, говорит депутат Черный.

Биолаборатории США на территории Украины: никто не знает чем они занимаются, - нардепы

Еще один участник эфира, нардеп от "Батькивщины Андрей Николаенко, также рассказал, что знает о существовании американских секретных биолабораторий на территории нашего государства. Однако сколько их есть, он не может сказать. Знает только точно об одной лаборатории в Одесской области, которая функционирует под грифом "Совершенно секретно".

"Я знаю местонахождение одной в Одесской области, которую охраняют не граждане Украины, и это межгосударственное соглашение, имеющее гриф" Совершенно секретно ", - сообщил Николаенко.

Тема существования секретных лабораторий Пентагона в Украине обострилась после того, как стало известно о заражении COVID-19 четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова. На базе этого института функционирует центральная референс-лаборатория Минобороны США - одна из 15 американских биолабораторий, разбросанных по территории Украины.

Напомним за прошедшие сутки в Украине четвертый день подряд побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 4661 нового инфицированного.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Меджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из СирииМеджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из Сирии
Фискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФСФискальная служба Украины будет работать до конца года — глава ГФС
Штаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника, - и.о. главы миссии Украины при АльянсеШтаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника, - и.о. главы миссии Украины при Альянсе
В МИД Украины отреагировали на военный конфликт между Арменией и АзербайджаномВ МИД Украины отреагировали на военный конфликт между Арменией и Азербайджаном
ЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИЕС готовит расширение санкций против РоSSии из-за Украины - СМИ
МИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации КрымаМИД Украины пригласит РоSSию принять участие в платформе по деоккупации Крыма
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООНЖителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - постпред Украины в ООН
СБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяцСБУ не допустила на территорию Украины 41 экстремиста за месяц
Законопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов УкраиныЗаконопроект о столице не соответствует Конституции, - Ассоциация городов Украины
Зеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан УкраиныЗеленский обсудил с премьером Канады либерализацию визового режима для граждан Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости