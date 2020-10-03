Нардепы рассказали о секретных лаборатории США на территории Украины

В связи с массовым распространением COVID-19 по европейскому континенту появляются различные версии его происхождения. Некоторые считают, что в Европе коронавирус мог пойти не из Уханя, а из секретных биолабораторий, которых есть немало и на территории Украины.

Так, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный заявил в эфире ток-шоу "19" на канале zik, что в Украине функционирует полтора десятка биолабораторий США . Но самое главное - не их количество, а то, что все они засекречены.

"Что они делают, никто не знает, потому что туда даже не допускают представителей Украины. Мы живем в стране, которая на самом деле как наша, но она не наша", - говорит народный избранник.

Никто из украинцев не знает, чем занимаются в этих лабораториях, что там исследуют, насколько эти опыты вписываются в рамки украинского законодательства, говорит депутат Черный.

Еще один участник эфира, нардеп от "Батькивщины Андрей Николаенко, также рассказал, что знает о существовании американских секретных биолабораторий на территории нашего государства. Однако сколько их есть, он не может сказать. Знает только точно об одной лаборатории в Одесской области, которая функционирует под грифом "Совершенно секретно".

"Я знаю местонахождение одной в Одесской области, которую охраняют не граждане Украины, и это межгосударственное соглашение, имеющее гриф" Совершенно секретно ", - сообщил Николаенко.

Тема существования секретных лабораторий Пентагона в Украине обострилась после того, как стало известно о заражении COVID-19 четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова. На базе этого института функционирует центральная референс-лаборатория Минобороны США - одна из 15 американских биолабораторий, разбросанных по территории Украины.

Напомним за прошедшие сутки в Украине четвертый день подряд побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 4661 нового инфицированного.