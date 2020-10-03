Командование Воздушных сил назвало ложью и манипуляцией слова Кучера о катастрофе Ан-26

Глава Харьковской ОГА заявил, что приоритет в посадке предоставили самолету с сыном командующего ВС.

Командование Воздушных сил ВСУ назвало ложью и манипуляцией заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который разбился.

Об этом командование ВС написало в фейсбук.

В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном Дроздова получил приоритет посадки, когда уже было известно о неисправности на борту Ан-26.

Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов в студии заявил, что указаний руководителю полетов не давал.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил в том,что как будто самолету, в котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан -26Ш (...) Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!", - говорится в сообщении командования.

В Воздушных силах упрекнули СМИ , которые "скопировали громкий "сенсационный" заголовок".

"Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников", - отметили военные.

Ранее мы сообщали, что, по данным предыдущих расшифровок радиопереговоров между командиром экипажа Богданом Кишеней и руководителем полетов Александром Жуком, между докладом о готовности к посадке и катастрофой Ан-26 прошло около минуты.

В этот момент в воздухе были другой Ан-26 и еще два вертолета - Ми-2 и Ми-8. Первым на посадку зашел другой Ан-26, на котором проходили подготовку курсанты транспортной авиации.

Он сел в 20:40. Ректор вуза Александр Туринский утверждает, что Ан-26Ш, который впоследствии разбился, в это время даже не прошел дальний привод и не доложил о готовности к посадке.

Напомним, в авиакатастрофе у Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.