Больной коронавирусом Трамп слег в больницу

Коронавирус, только сутки назад обнаруженный у 74-летнего президента США Дональда Трампа, стал стремительно развиваться. Вчера у него подскочила температура и было решено госпитализировать американского гаранта.

Больной коронавирусом Трамп слег в больницу: президент США напуган, но храбрится

Итак, ближайшие несколько дней Дональд Трамп проведет в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Передавать власть на эти дни президент никому не стал. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани говорит, что у ее шефа небольшое повышение температуры и "легкие симптомы", которые не помешают ему выполнять функции главы государства. Работать он будет из президентского офиса, который есть в Уолтере Риде.

Больной коронавирусом Трамп слег в больницу: президент США напуган, но храбрится

В общем, госпитализация Трампа скорее пока – не вынужденная мера, а мера предосторожности. Все же президенту уже 74 года, и он объективно находится в группе риска. Сообщают, что у его супруги Мелани Трамп, у которой также диагностирован коронавирус, болезнь пока протекает почти бессимптомно. Поэтому ее госпитализировать не стали. Вместе с тем, CNN сообщает, что когда у Трампа поднялась температура, он немного запаниковал.

Его соперник по президентской гонке Джо Байден, который еще старше Трампа – ему скоро исполнится 78, утверждает, что здоров.

Напомним, на днях коронавирус обнаружили у советницы президента Хоуп Хинкс. В последние дни гарант часто с ней контактировал, а потому не удивительно, что вскоре заболевание подтвердилось у него и у его супруги.


: Марченко Любов, Тудей

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