Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

В МИД заявили, что информационный суверенитет "является важным элементом безопасности".

Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ
МЗС Білорусі
Фото: ?@BelarusMID

Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные средства массовой информации.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

Отмечается, что новое положение о порядке аккредитации для журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси "является важным элементом безопасности".

"В связи с принятием нового положения, действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября с.г. С понедельника, 5 октября 2020 года, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее белорусское издание TUT.BY на три месяца лишили статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии министерства информации поступили после материалов, которые рассказывали о фальсификациях во время выборов президента.

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