В ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе суда

Инцидент произошел в ночь на 1 октября.

В ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе суда
Фото: hcac.court.gov.ua

Во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу пр. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят расследование. Также ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой отреагировать на произошедшее.

Фото: hcac.court.gov.ua

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей. Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре в результате взрыва на предприятии в Голосеевском районе Киева пострадали два человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной изменеАпелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене
Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государстваБолее $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства
Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжныхКабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных
ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрацииВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации
Верховный Суд впервые отменил решение Высшего антикоррупционного судаВерховный Суд впервые отменил решение Высшего антикоррупционного суда
Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного ГербаКабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба
Кабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образованияКабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образования
Чубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайнеЧубарову запретили участие в комитете Рады из-за отсутствия допуска к государственной тайне
Определен состав суда по "делу Шеремета"Определен состав суда по "делу Шеремета"
Букингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы - принцессы ЕвгенииБукингемский дворец сообщил о беременности внучки королевы Елизаветы - принцессы Евгении
Последние новости
Подгружаем последние новости