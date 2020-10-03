В ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе суда

Во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу пр. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые проводят расследование. Также ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой отреагировать на произошедшее.

Фото: hcac.court.gov.ua

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей. Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - отметили в пресс-службе.