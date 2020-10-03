Зеленский: Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации

Президент призвал "не путать личные высказывания" депутатов с официальными.

Зеленский: Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет предоставлять военную помощь ни одной стране и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявил на брифинге в Черновицкой области, передает

"Интерфакс-Украина".

"Речь не идет о том, что Украина будет предоставлять военную помощь какой-либо стране", - сказал президент.

Зеленский прокомментировал высказывания народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко о военной помощи Азербайджану и отметил, что это - полномочия "не какого-нибудь народного депутата, а полномочия главы государства, верховного главнокомандующего, и поэтому такой вопрос не может даже подниматься».

"Мы призываем, и здесь у нас понятная, взвешенная и правильная позиция, как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, и призываем к деэскалации этого конфликта", - сказал Зеленский.

Президент призвал "не путать личные высказывания" какого-либо депутата, неважно, от какой партии, с официальными. "Они у нас все в Раде говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, а мы живем в свободном государстве", - отметил он.

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика

объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Подробнее читайте в материале LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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