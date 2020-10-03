После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что для разрешения кризиса важна любая поддержка соседних государств и других стран, а после прихода к власти демократического правительства стране будет необходим "план Маршалла".

Об этом она заявила изданию Naviny.by.

На вопрос, какая помощь со стороны Евросоюза будет наиболее полезной для борьбы с режимом Александра Лукашенко, она ответила: "На данный момент такая помощь предоставляется. Прежде всего, это - непризнание Лукашенко легитимным".

"Он уже давно нелегитимный в глазах белорусского народа, но непризнание его легитимности со стороны других стран очень и очень важно. Во-вторых, это введение санкций, поддержка различных сфер Беларуси - студентов, независимых СМИ , спортсменов. Какой отрасли не коснись, очень важна поддержка стран-соседей и любых других. Финансовая, моральная, визовая поддержка", - отметила Тихановская.

Член созданного по инициативе Тихановской Координационного совета, юрист и политик Ольга Ковалькова добавила, что важно также говорить о перспективах.

"Важно говорить о том, что, когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров - это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены. Если говорить о том, как ранее Европейский союз работал с Беларусью, то сейчас эти принципы тоже должны быть пересмотрены. Ни одна помощь и ресурсы, которые выделяются, не должны выделяться бесконтрольно, должен быть контроль со стороны гражданского общества в первую очередь", - отметила она.

Как известно, "план Маршалла" - программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенный в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция обвиняет действующую власть в фальсификации итогов голосования. За время протестов, которые продолжаются уже более полутора месяцев, были задержаны тысячи людей, также сообщалось о погибших.

14 августа Тихановская объявила о создании Координационного совета "для трансфера власти в Беларуси", в который также вошла нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. Однако в начале сентября в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов президиума КС. На свободе осталась только Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Лидер оппозиционного движения Тихановская считает, что Алексиевич не арестуют и не выдворят из страны, а давление на нее "засудят даже те, кто поддерживает диктатуру". 28 сентября стало известно, что Алексиевич вылетела в Германию, по ее словам, - по личному делу.

29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Она попросила его выступить посредником и выступила за проведение новых выборов в Беларуси еще в 2020 году. Также подтвердила встречу с Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель.