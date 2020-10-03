После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция

Для разрешения кризиса важна любая поддержка соседних государств.

После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что для разрешения кризиса важна любая поддержка соседних государств и других стран, а после прихода к власти демократического правительства стране будет необходим "план Маршалла".

Об этом она заявила изданию Naviny.by.

На вопрос, какая помощь со стороны Евросоюза будет наиболее полезной для борьбы с режимом Александра Лукашенко, она ответила: "На данный момент такая помощь предоставляется. Прежде всего, это - непризнание Лукашенко легитимным".

"Он уже давно нелегитимный в глазах белорусского народа, но непризнание его легитимности со стороны других стран очень и очень важно. Во-вторых, это введение санкций, поддержка различных сфер Беларуси - студентов, независимых СМИ, спортсменов. Какой отрасли не коснись, очень важна поддержка стран-соседей и любых других. Финансовая, моральная, визовая поддержка", - отметила Тихановская.

Член созданного по инициативе Тихановской Координационного совета, юрист и политик Ольга Ковалькова добавила, что важно также говорить о перспективах.

"Важно говорить о том, что, когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров - это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены. Если говорить о том, как ранее Европейский союз работал с Беларусью, то сейчас эти принципы тоже должны быть пересмотрены. Ни одна помощь и ресурсы, которые выделяются, не должны выделяться бесконтрольно, должен быть контроль со стороны гражданского общества в первую очередь", - отметила она.

Как известно, "план Маршалла" - программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенный в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция обвиняет действующую власть в фальсификации итогов голосования. За время протестов, которые продолжаются уже более полутора месяцев, были задержаны тысячи людей, также сообщалось о погибших.

14 августа Тихановская объявила о создании Координационного совета "для трансфера власти в Беларуси", в который также вошла нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. Однако в начале сентября в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов президиума КС. На свободе осталась только Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский. Лидер оппозиционного движения Тихановская считает, что Алексиевич не арестуют и не выдворят из страны, а давление на нее "засудят даже те, кто поддерживает диктатуру". 28 сентября стало известно, что Алексиевич вылетела в Германию, по ее словам, - по личному делу.

29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Она попросила его выступить посредником и выступила за проведение новых выборов в Беларуси еще в 2020 году. Также подтвердила встречу с Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель.

Украина, как и страны ЕС и США, не признает результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина планирует называть его по имени, без должности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыскаГлавред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска
"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты
"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
Меджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из СирииМеджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из Сирии
Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном КарабахеКулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе
В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три годаВ Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года
Главному редактору "Нашей Нивы" запретили выезжать из БеларусиГлавному редактору "Нашей Нивы" запретили выезжать из Беларуси
Из официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в УкраинуИз официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в Украину
На акциях в Беларуси в воскресенье задержали более 350 протестующих (обновлено)На акциях в Беларуси в воскресенье задержали более 350 протестующих (обновлено)
Ситуация в Беларуси: правозащитники сообщают о более 340 задержанныхСитуация в Беларуси: правозащитники сообщают о более 340 задержанных
Последние новости
Подгружаем последние новости