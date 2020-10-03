Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы

МИД также требует, чтобы эти страны сократили количество дипломатов в Минске.

Минск с 5 октября отзывает своих послов из Польши и Литвы "для консультаций" и требует сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза.

"Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено следовать этому примеру", - сказал он.

МИД Беларуси также требует, чтобы посольства Польши и Литвы в Минске сократили количество дипломатов до 9 октября. По его словам, в литовском посольстве вместо 25 сотрудников должно остаться 14, а в польском - вместо 50 остаться 18.

Глаз отметил, что такой шаг является вынужденным, а прибегнуть к нему пришлось "исключительно учитывая особую деструктивную роль, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".

Напомним, 17 сентября Александр Лукашенко заявил о том, что Минск "вынужден" закрыть государственные границы с Литвой и Польшей и усилить охрану границы с Украиной. В Литве и Польше заявления Лукашенко о закрытии границ опровергли.

17 сентября Европарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей. Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.