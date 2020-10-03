Замдиректора КП “ГИВЦ” назначен Дмитрий Стеценко, имеющий непогашенную судимость
На должность заместителя директора замдиректора по выполнению городской целевой программы КП "Главный информационно-вычислительный центр" (КП “ГИВЦ”) назначен Дмитрий Стеценко (на фото), бывший советник мэра Леонида Черновецкого, который имеет непогашенную судимость за невыполненные обязательства перед тем же КП "ГИВЦ".
О назначении Дмитрия Стеценко на должность замдиректора КП “ГИВЦ” (*)
О Дмитрии Стеценко известно, что он
Также был партнером ООО “Единый расчетный центр” (ООО“ЕРЦ”, ЕГРПОУ 36589578, профиль – деятельность национальной почты, компьютерное программирование) вместе с Валентиной Поворозник (супруга первого замглавы Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника) и Александром Винницким, который успел поработать
На местных выборах 2015 года Винницкий засветился в качестве кандидата в Киевоблсовет от партии “Наш Край”.
Будучи директором ООО “Биллком” , засветился в скандале и с самим КП “ГИВЦ”. ООО “Биллком” заключил договор с КП “ГИВЦ” (договор № 2579-1 от 01 августа 2009 г. и договор № 2579 -2 от 10 сентября 2009 года), по которому “ГИВЦ” оказывал услуги по размещению рекламной информации ООО “Биллком” на обратной стороне счетов на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Рекламная акция была реализована, но обязательства перед “ГИВЦ” не были выполнены, в результате чего образовалась задолженность. Договорились о реструктуризации задолженности, но и эти обязательства “Биллком” проигнорировал, что повлекло судебные разбирательства.
В 2014 году Голосеевский райсуд Киева
К слову, в Интернете также есть публикации, где Дмитрия Стеценко
Помимо всего прочего, Стеценко указал ложные данные в своей декларации кандидата на должность замдиректора КП "ГИВЦ". В частности, он забыл обозначить финансовые обязательства, которые зафиксированы в Едином реестре должников Минюста.
Согласно ст. 366 (1)
Также, согласно ст.12
Судя по открытым источникам, судимость Дмитрия Стеценко не погашена.
Напомним, что комплексная городская целевая программа “Электронная столица” на 2019-2022 гг предусматривает финансирование в размере 7,3 млрд гривен, из которых на 2020-2022 гг приходится 5,8 млрд гривен.
Предприятие находится в сфере управления Департамента финансов КГГА, находящегося под руководством Владимира Репика. Деятельность Департамента финансов КГГА контролирует и координирует первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В апреле 2020 года случился неприятный инцидент, в результате которого Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения обязанностей на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки. 21 апреля 2020 года Кличко временно возложил исполнение обязанностей первого зампреда КГГА на Валентина Мондриевского.
* КП "ГІОЦ"; (код ЄДРПОУ: 04013755)
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