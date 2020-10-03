Замдиректора КП “ГИВЦ” назначен Дмитрий Стеценко, имеющий непогашенную судимость

Замдиректора КП &ldquo;ГИВЦ&rdquo; назначен Дмитрий Стеценко, имеющий непогашенную судимость

На должность заместителя директора замдиректора по выполнению городской целевой программы КП "Главный информационно-вычислительный центр" (КП “ГИВЦ”) назначен Дмитрий Стеценко (на фото), бывший советник мэра Леонида Черновецкого, который имеет непогашенную судимость за невыполненные обязательства перед тем же КП "ГИВЦ".

О назначении Дмитрия Стеценко на должность замдиректора КП “ГИВЦ” (*) KV стало известно известно из приказа №541-к от 31 августа с.г.

О Дмитрии Стеценко известно, что он работал советником мэра Леонида Черновецкого, у которого отвечал за наладку горячих линий мэрии и прославился на ниве продажи билетов через терминалы самообслуживания.

Также был партнером ООО “Единый расчетный центр” (ООО“ЕРЦ”, ЕГРПОУ 36589578, профиль – деятельность национальной почты, компьютерное программирование) вместе с Валентиной Поворозник (супруга первого замглавы Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника) и Александром Винницким, который успел поработать помощником нардепов Анатолия Толстоухова (экс-министр Кабмина), Анатолия Кинаха (экс-премьер) и Людмилы Супрун (экс-глава Госагентства по инвестициям и инновациям).

На местных выборах 2015 года Винницкий засветился в качестве кандидата в Киевоблсовет от партии “Наш Край”.

Будучи директором ООО “Биллком” , засветился в скандале и с самим КП “ГИВЦ”. ООО “Биллком” заключил договор с КП “ГИВЦ” (договор № 2579-1 от 01 августа 2009 г. и договор № 2579 -2 от 10 сентября 2009 года), по которому “ГИВЦ” оказывал услуги по размещению рекламной информации ООО “Биллком” на обратной стороне счетов на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Рекламная акция была реализована, но обязательства перед “ГИВЦ” не были выполнены, в результате чего образовалась задолженность. Договорились о реструктуризации задолженности, но и эти обязательства “Биллком” проигнорировал, что повлекло судебные разбирательства.

В 2014 году Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Стеценко к тюремному заключению и конфискации имущества. Апелляционный суд Киева отменил решение о тюремном заключении, но оставил в качестве меры наказания конфискацию имущества. Что речь идет именно о Стеценко – следует из речи его адвоката Анатолия Веклича.

К слову, в Интернете также есть публикации, где Дмитрия Стеценко обвиняют в "кидалове".

Помимо всего прочего, Стеценко указал ложные данные в своей декларации кандидата на должность замдиректора КП "ГИВЦ". В частности, он забыл обозначить финансовые обязательства, которые зафиксированы в Едином реестре должников Минюста.

Согласно ст. 366 (1) закона “О предотвращении коррупции”, предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом, или умышленное непредставление субъектом декларирования указанной декларации – наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также, согласно ст.12 закона “О службе в органах местного самоуправления”, на службу в органы местного самоуправления не могут быть приняты лица, имеющие судимость за совершение умышленного уголовного преступления, если эта судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

Судя по открытым источникам, судимость Дмитрия Стеценко не погашена.

Напомним, что комплексная городская целевая программа “Электронная столица” на 2019-2022 гг предусматривает финансирование в размере 7,3 млрд гривен, из которых на 2020-2022 гг приходится 5,8 млрд гривен.

И.о. директора КП "ГИВЦ" с 7 июля с.г. является Оксана Мысак.

Предприятие находится в сфере управления Департамента финансов КГГА, находящегося под руководством Владимира Репика. Деятельность Департамента финансов КГГА контролирует и координирует первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В апреле 2020 года случился неприятный инцидент, в результате которого Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения обязанностей на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки. 21 апреля 2020 года Кличко временно возложил исполнение обязанностей первого зампреда КГГА на Валентина Мондриевского.

* КП "ГІОЦ"; (код ЄДРПОУ: 04013755)

Фото: Facebook Дмитрия Стеценко


Алексей Алтынов, КиевВласть

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