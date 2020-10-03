?Саммит "Украина-ЕС" в Брюсселе станет первым двусторонним саммитом с начала пандемии

22-й саммит Украина-ЕС станет первым двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, который физически состоится в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Европейский Совет.

Сторона ЕС будет представлена президентами Европейского Совета Шарлем Мишелем и Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В мероприятии также примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что на саммите рассмотрят двусторонние отношения, в частности социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украине со стороны ЕС , дальнейшие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, вопросы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также состояние реформ в Украине.

Кроме того, стороны обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и другие региональные и внешнеполитические вопросы.

Ожидается, что в 15:30 по Брюсселю (16:30 по Киеву) вторника лидеры ЕС будут встречать украинского президента, а на 17:50 по Брюсселю (18:50 по Киеву) запланирована пресс-конференция в виртуальном режиме.

Напомним, в июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина - ЕС "точно произойдет". Мероприятие было запланировано на 1 октября, но позже его перенесли на 6 октября.

22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.