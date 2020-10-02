?Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", баллотируется в мэры города

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский назвал "разбойником" и "чертом" и выгнал с совещания, баллотируется в мэры Борисполя.

Об этом сообщает Бориспольская городская территориальная избирательная комиссия.

Отмечается, что Годунок идет на выборы городского головы от Радикальной партии Олега Ляшко.

"Иду воевать против хапуг и взяточников банды Федорчука, которые разворовывают и грабят наш город", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области выгнал Годунка со встречи, назвав "разбойником" за его судимости. Между ними произошел спор при обсуждении строительства больницы в Борисполе. В ходе спора Зеленский заявил, что Годунка осудили за разбой с тяжелыми телесными повреждениями, назвал чиновника "разбойником" и выгнал из зала.

Годунок в ответ вспомнил инаугурационную речь Зеленского и воскликнул "все мы президенты", на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала".

"Иди гуляй, господи", - сказал Зеленский, когда Годунок выходил из зала.

В ноябре прошлого года Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении Годунка за хулиганство - он 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Кроме того, когда охрана президента силой вывела чиновника из зала, глава государства сказал, что позвонит по этому поводу своему другу главе СБУ Ивану Баканову, что было отчетливо слышно через включенные микрофоны.

В свою очередь Годунок заявил о намерении подать на Зеленского в суд, однако позже отказался от этой идеи. По его словам, этот скандал используют роSSийские, а также подконтрольные Петру Порошенко СМИ для «расшатывания ситуации» в стране.

Позже Ярослав Годунок побил общественного активиста Игоря Петровскиса. Секретарю Бориспольского горсовета сообщили о подозрении в хулиганстве, обвинительный акт уже передали в суд.