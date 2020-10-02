Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из антиковидного фонда на доплаты полицейским

В июне МВД получило почти 2,3 млрд гривен на доплаты.

Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из антиковидного фонда на доплаты полицейским
Фото: Пресс-служба Кабмина

В начале сентября министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

В письме МВД представлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 01 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд грн.

В частности, эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты, соответственно, составят 7,67 тыс грн.

"Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов из этого Фонда. С одной стороны, Минздрав не обеспечил население массовым тестированием во время пандемии, а с другой - МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским", - прокомментировал специфику расходов на борьбу с коронавируса глава StateWatch Глеб Каневский.

Напомним, в конце мая МВД с официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 миллиарда на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, и позже получило эти средства.

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