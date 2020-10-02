КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым

Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" локализованы. Однако КПВВ временно закрыт - продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сейчас около контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ пограничный наряд Госпогранслужбы из прикрытия.

"В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ", - уверяют в Госпогранслужбе.

Сообщается, что возгорание, которое вчера охватило сервисную зону у КПВВ, погашено. Пожар на территорию КПВВ не допущен, однако угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, вчера пункт пропуска "Станица Луганская" прекратил работу из-за пожара. Огнем частично повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, направляющимся через линию разграничения.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с огонь быстро распространился на значительную площадь.

На Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков.

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