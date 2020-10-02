Кличко заявил, что Киев готов к отопительному сезону

Мэр столицы отметил, что могут возникнуть проблемы у ЖСК, ОСМД, ведомственных домов, которые не обслуживает КП "Киевтеплоэнерго".

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что к включении отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия столицы.

Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"Сейчас мы уже видим, что погода становится не такой теплой, подходим к отопительному сезону. И город заранее подготовился к его началу. И если будет нужно, мы уже сегодня можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93% домов, обслуживаемых нашими городскими коммунальными предприятиями", - сказал мэр Киева .

Кличко отметил, что могут возникнуть проблемы у ЖСК, ОСМД, ведомственных домов, которые не обслуживает КП "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40%.

Кличко призвал управляющие компании таких домов немедленно осуществить все необходимые регламентные работы.

Напомним, в сентябре Кличко заявлял, что почти во всех столичных школах завершена подготовка к отопительному сезону. На подготовку образовательных заведений к отопительному сезону выделили 443 млн грн.