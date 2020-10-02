Трамп полетел в Нью-Джерси для сбора средств, хотя знал о коронавирусе у его советницы, - CNN

Пресс-секретарь Белого дома скрыла информацию от журналистов.

Трамп полетел в Нью-Джерси для сбора средств, хотя знал о коронавирусе у его советницы, - CNN

Небольшая группа представителей Белого дома знала, что помощница президента США Хоуп Хикс получила положительный тест на #Covid-19#, еще перед поездкой Трампа в Нью-Джерси. Однако Трамп все-таки поехал туда для сбора средств, а пресс-секретарь Кейли Макэнани все-таки провела брифинг в Белом доме.

Об этом сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

Кроме того, Макэнани во время брифинга была без маски и не сообщила журналистам о диагнозе Хикс.

"Итак, вопрос к Белому дому: почему президент все-таки поехал в Нью-Джерси, зная, что он потенциально может поставить под угрозу этих людей, этих доноров в сборе средств? И конечно, почему пресс-секретарь все-таки провела брифинг, несмотря на то, что она контактировала с человеком, который только что получил положительный тест на коронавирус?" - отметила Коллинз.

"Она даже не сказала нам. Даже не сообщила репортерам, которые были в самолете. И будут серьезные вопросы к Белому дому относительно сокрытия информации не только от репортеров в зале, но и от американцев о состоянии здоровья президента и людей, с которыми он потенциально контактировал", - добавила журналистка.

Утром 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Перед тем агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что положительный тест на COVID-19 получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

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