Коболев заболел коронавирусом

Коболев чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Коболев заболел коронавирусом
Фото: Макс Левин

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболєв заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине, и я, к сожалению, часть этой статистики... Поэтому коротко. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не потеряю, ни реальный, ни бизнесовый. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн", - написал Коболев.

Глава правления "Нафтогаза" рассказал, что вчера по возвращении из командировки сразу сдал тест на COVID-19. Положительный результат получил сегодня.

На время самоизоляции Коболева его обязанности будет исполнять первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Напомним, число новых случаев ковида в Украине превысило 4,5 тысячи за сутки. 1 октября коронавирус подтвердили у 4633 украинцев.

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