Горсовет Харькова опроверг слухи о смерти Кернеса

В мэрии уверяют, что жизни и трудоспособности городского головы угрозы нет.

Сообщения о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса не соответствуют действительности. Угрозы жизни и деятельности городского головы нет.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Харьковского городского совета 2 октября.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблик и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - говорится в документе.

В мэрии Харькова напомнили, что Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". Отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам в горсовете объяснили тем, что отделение, в котором находится Кернес, имеет четкий регламент своей работы, "который не предусматривает у пациента и у тех, кто его посещает, наличия каких-либо гаджетов".

"Несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса. «Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление», - сказано в официальном письме профессора", - отмечается в заявлении.

В мэрии акцентировали внимание на том, что клиника "Шарите" является одним из лучших лечебных учреждений мира, "которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента". Авторы заявления призвали харьковчан, представителей СМИ и администраторов паблик и соцсетей не распространять фейки о здоровье Геннадия Кернеса.

Напомним, с 10 сентября Кернес находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на лечении в Германии.

23 сентября "Блок Кернеса" утвердил его кандидатом на должность мэра Харькова.