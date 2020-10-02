Бигус назвал Дубинского автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана"

Нардеп и экс-телеведущий Александр Дубинский во время Революции Достоинства создавал антимайдановские фейки по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты получили доступ к переписке, датированной декабрем 2013 - февралем 2014 года. Участниками переписки, вероятнее всего, является Александр Дубинский, глава холдинга "Вести" и гражданская жена экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольга Семченко, а также экс-главред "Вестей" Игорь Гужва. Основная тема обсуждений - планирование мероприятий, которые могут дискредитировать Революцию Достоинства.

"Над этим планом и работает абонент alexandr.dubinsky@gmail.com. Этот ящик до сих пор указан в почте Александра Дубинского на фейсбук-странице, а также он использовался Дубинским публично во времена Януковича во время организации круглого стола с участием Александра Клименко", - отмечает издание.

Дубинский подтвердил Bihus.Info, что до сих пор пользуется этим аккаунтом, однако отрицал, что вел с него обсуждение кампании против Евромайдана в интересах Клименко.

Вместе с тем, письма из почтового ящика содержат ютуб- и фейсбук-ссылки, активные даже в сентябре 2020 года. Некоторые из этих файлов Дубинский публиковал на своей фейсбук-странице.

20 декабря 2013 года alexandr.dubinsky направляет письмо с названием "Предложения по информационной кампании "Майдан меньшинства", говорится в расследовании. Это план из 20 мероприятий, которые должны дискредитировать Майдан. Основные методы - информационные вбросы, фейковые ролики и псевдорасследования о Революции Достоинства и бывших в то время лидеров оппозиции. За несколько дней alexandr.dubinsky по просьбе, вероятно, Семченко предлагает детали реализации фейка о "проститутках на Майдане".

Основа идеи - с помощью подконтрольных милиционеров привезти на Майдан проституток из киевских окраин, посадить в конкретной точке на Крещатике, рассказать им, что нужно говорить и, возможно, обеспечить их наркотиками. Далее к ним должны были прийти журналисты Дубинского, снять скрытой камерой и распространить видео в интернете с конкретными тегами - проститутки, Майдан, революция. Следующий шаг - милиция должна "накрыть" бордель и дать краткую аналитику, что протест превратился в центр разврата.

"Так родился один из самых известных фейков о Евромайдане", - констатирует Бигус.

Реализация плана подтверждается публикациями 2013 года. На ютуб-аккаунте "Ярослава Небесная" 26 декабря 2013 года появилось видео, на котором в то время журналистка программы "Деньги" (1+1) Ярослава Коба расспрашивает женщин на Майдане о секс-услугах, а они охотно рассказывают и ведут ее в соседнее кафе - именно так, как предлагал аккаунт alexandr.dubinsky@gmail.com.

Далее ссылку на это видео Коба публикует на своей странице в фейсбуке - именно с той подписью, которую согласовывал alexandr.dubinsky с "Ольгой Владиславовной" (вероятно, Семченко).

Потом и сам Дубинский публикует ссылку на ролик "Проститутки Майдана" на своей фейсбук-странице.

В переписках озвучиваются и расценки. Так, общая стоимость плана "Майдан меньшинства" составляла около 500 тысяч долларов, плюс ориентировочно 100 тысяч долларов на непредвиденные расходы. Гонорар координатора должен был составлять 10%. "Расследование" о самолете Кличко (не было сделано), которое должно было быть двухсерийным, было оценено в 25 тысяч долларов за каждую серию, плюс 12 тысяч за продвижение на ютубе. Сюжет для новостей на "1+1" должен был стоить 7,5 тыс. долларов, ролик для ютуба о Революции - 5,5 тыс. долларов.

Народный депутат Александр Дубинский объяснил выход расследования Bihus.Info страхом Бигуса в предвкушении обнародования "убийственных для него документов".

"Нарисованные скрины сообщений появились у расхитителя донатов через 7 лет после событий Майдана. Хотя трудно представить, что если бы они были в чьих-то руках - их бы не опубликовали раньше. Причина грубой работы человека-каши - это страх. Во-первых, перед будущим разоблачением его личных финансовых махинаций и махинаций с госзакупками его отца. Во-вторых, из-за запланированной на следующую среду пресс-конференции моего адвоката Татьяны Костиной", - написал Дубинский в фейсбуке