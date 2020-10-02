Беларусь вводит ответные санкции против Европейского Союза

После того, как руководство Евросоюза объявило о подготовке санкций против Беларуси, официальный Минск заявил, что не оставит подобный недружественный шаг без внимания. Чем ответят власти Беларуси Европе?

Беларусь вводит ответные санкции против ЕС: чем угрожает Минск Европе

В сообщении Министерства иностранных дел Беларуси говорится, что в государстве уже подготовили свой санкционный список, который станет достойным ответом на те санкции, которые намерены ввести власти ЕС.

В МИД отмечают, что Беларусь против любых видов конфронтаций, но на все недружественные шаги зарубежных держав будет отвечать незамедлительно.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь», - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Кто из европейских политиков и деятелей попал в белорусский санкционный список широкой общественности не известно, поскольку власти Беларуси решили пока не публиковать в публичном доступе. «В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой», - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в ЕС уже согласовали список должностных лиц Беларуси, против которых будут введены санкции. Действовать ограничения и запреты начнут уже в ближайшие дни. Любопытно, что президента страны Александра Лукашенко, которого в Европе признали нелегитимным, в санкционный список не включили.

Судя по всему, в США тоже пока не пришли к однозначному мнению о том, стоит ли вводить санкции против Беларуси и Александра Лукашенко. Штаты неожиданно отказались присоединяться к санкциям, которые наложили на Республику Канада и Великобритания.


: Шевченко Лилия, Тудей

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