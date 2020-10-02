Вр.и.о. главы правления ОГХК Питера Дэвиса уволили из-за подозрительных контрактов

Фонд государственного имущества уволил Питера Дэвиса с должности вр.и.о. главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания".

Пресс-служба ФГИ сообщает, что решение принято на основании полученных фактов о нарушении вр.и.о. главы правления ОГХК Питером Дэвисом условий трудового контракта, "освещенных в том числе в многочисленных обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства".

В Фонде госимущества рассказали, что в сентябре 2020 года Питером Дэвисом было принято единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината, входящего в структуру ОГХК, компаниям, подконтрольным прежнему менеджменту ОГХК, отстраненному в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

"Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являющимся добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, вплоть до выгрузки уже загруженных контейнеров. Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму в несколько миллионов долларов США ", - сообщает пресс-служба Фонда.

Возражения членов правления ОГХК против решения Дэвиса о продаже продукции компаниям, подконтрольным экс-менеджменту ОГХК, приняты не были, как и требование контрагентов немедленного возобновления поставок, чтобы избежать остановки заводов в Европе и Турции.

Кроме того, на Вольногорском ГМК в руководство были включены лица из состава предыдущего менеджмента, заместитель директора по реализации готовой продукции ВГМК был фактически отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление.

"За последние две недели П. Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджменту ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний. П. Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК , похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, приведшим к вымыванию финансовых ресурсов из ОГХК. Одним из последних распоряжений П. Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов США , которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", - говорится в заявлении ФГИ.

Теперь изучением обстоятельств деятельности Дэвиса будут заниматься правоохранительные органы.

Объединенная горно-химическая компания находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Предприятие входит в программу большой приватизации, реализация которой продлится после макроэкономической стабилизации.

Питер Дэвис стал временно исполняющим обязанности главы правления ОГХК в июле 2020 года.