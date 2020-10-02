В Офисе президента ответили на заявление Меджлиса о возвращении домой украинцев из Сирии

В ОП призвали Меджлис не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов.

В Офисе президента ответили на заявление Меджлиса о возвращении домой украинцев из Сирии
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента ответили на заявление Меджлиса крымскотатарского народа и отметили, что вопрос о возвращении украинцев из Сирии нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Очевидно, что вопрос о возвращении людей именно из той зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях". Каждый из взрослых людей, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить. Кроме того, с целью эвакуации наших граждан из лагеря "Аль-Холл" специальные органы Украины проводят ряд практических мер, в частности, негласных, по мониторингу ситуации безопасности и поиска действительно возможных путей эвакуации", - говорится в сообщении.

В Офисе президента также отметили, что представители Меджлиса в связи с объективными обстоятельствами просто не могут быть подробно проинформированы о конкретике в той деятельности, которая осуществляется для возвращения в Украину наших граждан из таких горячих точек, как Сирия. Над этим профессионально работают дипломаты, специальные службы и разведка.

"Призываем представителей Меджлиса не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов. С другой стороны, все же ожидаем от Меджлиса конкретной работы в тех вопросах, которые входят непосредственно в его компетенцию", - добавили в Офисе президента.

Напомним, вчера Меджлис призвал власти Украины помочь вернуться на родину беженцам из Сирии. Чубаров заявил, что Меджлис составил список из 72 человек, из которых 43 - несовершеннолетние дети от рождения до 17 лет.

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