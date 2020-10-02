Джонсон вмешается в переговоры по Brexit
Премьер Британии будет разговаривать с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешается в переговоры по Brexit и проведет беседу с руководством ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.
Джонсон будет разговаривать с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Премьер-министр завтра во второй половине дня будет говорить с президентом фон дер Ляйен, чтобы подвести итоги переговоров и обсудить дальнейшие шаги", - заявил прес-ссекретарь Джонсона.
По его словам, с учетом окончательного раунда запланированных переговоров между Великобританией и Европейским Союзом относительно будущих отношений в области торговли и безопасности, которые должны закончиться в пятницу после достижения лишь ограниченного прогресса, премьер-министр и глава ЕС обсудят, как две стороны могут достичь согласия.
Напомним, вчера Еврокомиссия направила Великобритании официальное письмо о нарушении обязательств о Brexit.
Накануне Палата Общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.
В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.
Ранее сообщалось, что в январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.