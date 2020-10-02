Джонсон вмешается в переговоры по Brexit

Премьер Британии будет разговаривать с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Джонсон вмешается в переговоры по Brexit
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешается в переговоры по Brexit и проведет беседу с руководством ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон будет разговаривать с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Премьер-министр завтра во второй половине дня будет говорить с президентом фон дер Ляйен, чтобы подвести итоги переговоров и обсудить дальнейшие шаги", - заявил прес-ссекретарь Джонсона.

По его словам, с учетом окончательного раунда запланированных переговоров между Великобританией и Европейским Союзом относительно будущих отношений в области торговли и безопасности, которые должны закончиться в пятницу после достижения лишь ограниченного прогресса, премьер-министр и глава ЕС обсудят, как две стороны могут достичь согласия.

Напомним, вчера Еврокомиссия направила Великобритании официальное письмо о нарушении обязательств о Brexit.

Накануне Палата Общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.

Ранее сообщалось, что в январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

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