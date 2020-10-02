Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус

Нардеп собирается тестироваться дальше.

Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Фото: Макс Левин

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич 29 сентября получил положительный тест на коронавирус. Результаты очередного теста должны быть 2 октября.

Об этом Шуфрич рассказал накануне вечером в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

"Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест. Затем три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем это закончится", - сказал он.

О получении положительного теста на коронавирус в той же программе сообщил и глава политической партии "За будущее" Игорь Палица.

Вчера коронавирус обнаружили и у главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. 30 сентября стало известно, что ковид диагностировали у глав еще двух партий - Киры Рудик и Петра Порошенко.

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.

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