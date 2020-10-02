Макрон заявил, что в Нагорном Карабахе воюют джихадисты из Сирии

РоSSия подтвердила информацию о боевиках с Ближнего Востока в Нагорном Карабахе.

В вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе участвуют сирийские джихадисты. Они проникли туда через территорию Турции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 1 октября, в Брюсселе, передает DW.

Это "очень серьезный новый факт, который меняет ситуацию", - цитирует Макрона информагентство AFP. На чьей стороне воюют джихадисты, Макрон не уточнил.

В Москве также подтвердили информацию о боевиках с Ближнего Востока в Нагорном Карабахе.

"У нас есть эти данные, это информация, которая есть в нашем распоряжении", - заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

30 сентября на сайте МИД РФ обнародовали сообщение, что в зону нагорно-карабахского конфликта "осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии, Ливии, с целью непосредственного участия в боевых действиях".

Ранее Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников. Ереван утверждал, что Турция переправила из Сирии 4 тысячи исламистов. Баку обвинил Ереван в привлечении к боевым действиям этнических армян из Сирии и других стран Ближнего Востока. При этом обе стороны отвергают эти обвинения.

Накануне президенты РоSSии, Соединенных Штатов Америки и Франции приняли заявление относительно обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали прекратить боевые действия и возобновить переговоры между Азербайджаном и Арменией "без предварительных условий".

1 октября во время утреннего обстрела города Мартуни в зоне конфликта были ранены два французских и два армянских журналиста. Франция снарядила самолет с медицинским оборудованием на борту, чтобы забрать своих медийщиков.