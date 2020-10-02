Макрон заявил, что в Нагорном Карабахе воюют джихадисты из Сирии

РоSSия подтвердила информацию о боевиках с Ближнего Востока в Нагорном Карабахе.

Макрон заявил, что в Нагорном Карабахе воюют джихадисты из Сирии
Фото: islam-today.ru

В вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе участвуют сирийские джихадисты. Они проникли туда через территорию Турции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 1 октября, в Брюсселе, передает DW.

Это "очень серьезный новый факт, который меняет ситуацию", - цитирует Макрона информагентство AFP. На чьей стороне воюют джихадисты, Макрон не уточнил.

В Москве также подтвердили информацию о боевиках с Ближнего Востока в Нагорном Карабахе.

"У нас есть эти данные, это информация, которая есть в нашем распоряжении", - заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

30 сентября на сайте МИД РФ обнародовали сообщение, что в зону нагорно-карабахского конфликта "осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии, Ливии, с целью непосредственного участия в боевых действиях".

Ранее Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников. Ереван утверждал, что Турция переправила из Сирии 4 тысячи исламистов. Баку обвинил Ереван в привлечении к боевым действиям этнических армян из Сирии и других стран Ближнего Востока. При этом обе стороны отвергают эти обвинения.

Накануне президенты РоSSии, Соединенных Штатов Америки и Франции приняли заявление относительно обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали прекратить боевые действия и возобновить переговоры между Азербайджаном и Арменией "без предварительных условий".

1 октября во время утреннего обстрела города Мартуни в зоне конфликта были ранены два французских и два армянских журналиста. Франция снарядила самолет с медицинским оборудованием на борту, чтобы забрать своих медийщиков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Меджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из СирииМеджлис призвал власти Украины помочь вернуть на родину беженцев из Сирии
Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиковЗеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевиков
Навальный заявил, что за его отравлением стоит ПутинНавальный заявил, что за его отравлением стоит Путин
Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном КарабахеПрезидент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
Кулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном КарабахеКулеба разъяснил позицию власти в вопросе о Нагорном Карабахе
Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГЕрмак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ
Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между РоSSией и УкраинойФокин заявил, что не видел подтверждения войны между РоSSией и Украиной
Юрченко заявил, что не собирается слагать мандатЮрченко заявил, что не собирается слагать мандат
Зеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с ЕвросоюзомЗеленский заявил, что Украина стремится к "промышленному безвизу" с Евросоюзом
Тищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опроверглиТищенко заявил, что стал членом парламентской законодательной группы по Донбассу, в ТГК опровергли
Последние новости
Подгружаем последние новости