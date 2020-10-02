МИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армию

В МИД Украины напомнили, что такие действия РоSSии являются нарушением норм международного права.

МИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армию

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

"Согласно международному гуманитарному праву, в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении .

В МИД отметили, что РоSSия осуществляет призыв населения оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ, преследует в уголовном порядке тех, кто отказывается от такой службы, а также привлекает к массовым военно-пропагандистским мероприятиям население, включая несовершеннолетними, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В МИД напомнили, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права.

"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта", - говорится в заявлении.

В МИД также призвали мировое сообщество отреагировать на нарушения РоSSии на оккупированных украинских территориях.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что идея сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе - это

"сезонное обострение у марионеток Кремля".

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