МИД отреагировал на призыв жителей оккупированного Крыма в роSSийскую армию
В МИД Украины напомнили, что такие действия РоSSии являются нарушением норм международного права.
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.
"Согласно международному гуманитарному праву, в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении .
В МИД отметили, что РоSSия осуществляет призыв населения оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ, преследует в уголовном порядке тех, кто отказывается от такой службы, а также привлекает к массовым военно-пропагандистским мероприятиям население, включая несовершеннолетними, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В МИД напомнили, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права.
"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта", - говорится в заявлении.
В МИД также призвали мировое сообщество отреагировать на нарушения РоSSии на оккупированных украинских территориях.
Напомним, ранее МИД Украины заявил, что идея сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе - это
"сезонное обострение у марионеток Кремля".