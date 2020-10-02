Суд Харькова оставил под стражей подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации "Патриоты за жизнь" под Люботином Харьковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей суда.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляций на изменение меры пресечения для подозреваемых.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты всех подозреваемых. Жалобы оставлены без удовлетворения, определение следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога - без изменения", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 августа вблизи поселка Люботин в Харьковской области на автодороге группа лиц обстреляла пассажирский автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».

Позже стало известно о задержании сотрудниками Нацполиции лиц, подозреваемых в совершении нападения.