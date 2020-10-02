Игорь Палица заболел коронавирусом

Он отметил, что рисков заразиться для его родственников пока нет.

Игорь Палица заболел коронавирусом
Фото: Макс Требухов

Экс-губернатор Одесской области, глава политической партии "За майбутне" Игорь Палица заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Я начал профилактическое лечение - то, что прописал врач", - сказа Палица.

Он отметил, что рисков заразиться для его родственников пока нет.

"Я изолирован полностью", - добавил он.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у него диагностировали коронавирус .

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