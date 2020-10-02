У главы "Слуги народа" Корниенко обнаружили коронавирус

Сейчас его состояние стабильное, он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у него диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что не имеет симптомов болезни, кроме повышенной температуры. Сразу после ее повышения он прошел два тестирования, которые не подтвердили наличие болезни.

По словам Корниенко, сейчас его состояние стабильное, он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет. Он также предположил, что заболевание могло стать следствием ненадлежащего соблюдения им мер безопасности.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками", - отметил депутат.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.