У главы "Слуги народа" Корниенко обнаружили коронавирус

Сейчас его состояние стабильное, он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет.

У главы "Слуги народа" Корниенко обнаружили коронавирус
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у него диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что не имеет симптомов болезни, кроме повышенной температуры. Сразу после ее повышения он прошел два тестирования, которые не подтвердили наличие болезни.

По словам Корниенко, сейчас его состояние стабильное, он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет. Он также предположил, что заболевание могло стать следствием ненадлежащего соблюдения им мер безопасности.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками", - отметил депутат.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины будет заседать только один день из-за вспышки коронавируса среди депутатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусомДепутат Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом
ВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрацииВАКС отстранил Холоднюка от должности главы судебной администрации
Коронавирус обнаружили у мэра Краматорска Андрея ПанковаКоронавирус обнаружили у мэра Краматорска Андрея Панкова
Пленарные заседания Рады отменили из-за коронавирусаПленарные заседания Рады отменили из-за коронавируса
Глава Харьковского облсовета заболел коронавирусомГлава Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Коронавирус обнаружили у нардепа от "Слуги народа" Жана БеленюкаКоронавирус обнаружили у нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка
В Румынии мэр, который умер от коронавируса, выиграл выборыВ Румынии мэр, который умер от коронавируса, выиграл выборы
В Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" НовакаВ Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
Штаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника, - и.о. главы миссии Украины при АльянсеШтаб-квартира НАТО готова принять украинского сотрудника, - и.о. главы миссии Украины при Альянсе
У главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирусУ главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирус
Последние новости
Подгружаем последние новости