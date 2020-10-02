Из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек - Офис генпрокурора

17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

Количество погибших в результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 1 октября составляет 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с, огонь быстро распространился на значительную площадь.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:00 на территории Луганской области пока продолжается тушение более 30 пожаров. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров. По оперативным данным, огнем повреждено более 250 зданий. Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 ед. техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

Сегодня на Луганщину вылетела правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Из-за пожаров остановил работу пункт пропуска "Станица Луганская". Огонь дошел до автодороги, началась детонация взрывных устройств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывает пожары на Луганщине с обстрелами боевикв.