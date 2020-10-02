Итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива (обновлено)

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова подвела итоги судебного заседания 1 октября в деле Виталия Маркива и назвала даты следующего судебного заседания. Оно состоится 15 и 23 октября.

"23 октября будут выступления защиты, и тогда будут рассматриваться ходатайства, которые были внесены 29 сентября", - сказала она журналистам после завершения судебного заседания.

Омбудсмен заявила, что миланский апелляционный суд хочет исследовать подлинность доказательств, представленных стороной обвинения. Денисова считает, что это в целом позитивный шаг в рассмотрении апелляционной жалобы по делу Виталия Маркива.

По словам Денисовой, суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива в связи с тем, что переводчица отказалась от своего перевода якобы из-за давления со стороны украинской диаспоры.

"Мы считаем ничтожными все переводы, которые она сделала. Неизвестно, кто на нее давил, но она сказала, что перевела не так. Поэтому сторона защиты предложила заново перевести один день с текстом 52 мин, затем еще допрос в камере, чтобы все-таки выяснить, как эти переводы были сделаны. Адвокаты будут это отслеживать. Чтобы это был перевод, который можно прочитать, изучить, чтобы это было доказательством невиновности Маркива", - рассказала омбудсмен.

Суд принял решение о новом переводе двух записей, и потом суд будет их исследовать, обсуждать со сторонами процесса.

Обновление. Суд по делу Виталия Маркива назначил дополнительные экспертизы, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Вроде было сказано «убили журналиста», а пытаются интерпретировать как бы «я убил»", - цитирует Авакова пресс-служба МВД .

Фото: mvs.gov.ua

По его словам, украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также приобщили записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал министр.

Фото: mvs.gov.ua

МВД

"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем «ДНР» Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиным. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину ", - отметил глава

Арсен Аваков также отметил, что официально было предложено итальянской стороне приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает права на защиту, и решение суда первой инстанции было Висенте на эмоциях", - сказал он.

Кроме того, Арсен Аваков отметил, что вчера проходила пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркивым и считают его недействительным.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, накануне Денисова, министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко вместе с родителями Маркива полетели в Милан, чтобы поддержать украинца на суде.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление по уголовному преследованию Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса. Сообщалось, что апелляционный процесс начнется 29 сентября, а следующее заседание назначено на 1 октября.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 году на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.