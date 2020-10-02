В Офисе президента прокомментировали гибель сотрудницы посольства США в Киеве

Офис президента Украины прокомментировали гибель сотрудница посольства США в Киеве. На Банковой заверили, что украинские власти будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств ее гибели.

Об этом KV стало известно из сообщения на официальном сайте президента Украины.

В Офисе президента сообщили, что с прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве .

Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. Как отмечается, у погибшей осталось четверо детей и муж.

“Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей”, – сказано в сообщении.

Также в Офисе президента сообщили, что правоохранительные органы рассматриваются версии как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

“Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злой умысел, виновные должны понести законное наказание, – отмечается в сообщении.

Также на Банковой заверили, что украинские власти будет всячески способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая.

Ранее KV сообщала, что 30 сентября в лесопарковой зоне возле ул. Толбухина Шевченковского района столицы с травмой головы в бессознательном состоянии была обнаружена сотрудница посольства США . Из-за полученных повреждений женщина скончалась в больнице.

Фото: president.gov.ua